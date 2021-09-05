Ірина Білик пригадала, коли востаннє бачила свого ексчоловіка

Також артистка розповіла, що її ексзакоханий зняв для неї кліп.

Відома українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно офіційно розлучилася з Асланом Ахмадовим, пригадала свого колишнього чоловіка.

Так, у програмі "Світське життя" артистка розповіла, що з Асланом вони розлучилася на позитивній ноті. Востаннє вона його бачила, коли він приїжджав до Києва місяць тому, щоб офіційно розлучитися.

"Це було вже моє четверте чи п'яте розлучення, я не рахую. Я зі своїми партнерам розходжуся завжди на тому етапі, коли ми залишаємося друзями, коли ми ще не встигли посваритися дуже сильно", - поділилася виконавиця.

Окрім цього, артистка розповіла цікаву новину. Виявляється, її колишній чоловік в дуеті з молодим співаком зняв для неї новий кліп. Однак, більше подробиць артистка не розсекретила.

Зауважимо, про одруження Ірини Білик та Аслана Ахмадова стало відомо 2016 року. Для зірки це став перший офіційний шлюб. Після розриву артистка назвала Аслана найкращим з усіх чоловіків у її житті, а їхнє кохання - "космічним". Пара виховує спільного 5-річного сина Табріза.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик розповіла деякі подробиці зі свого особистого життя. Зірка зізналася, що хоче бачити біля себе постійного партнера.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання