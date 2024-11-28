Лучшие модные коллаборации доступные в PRM

PRM это уникальный интернет-магазин в Украине, где роскошь встречается с городским стилем, что создает пространство для самых смелых и инновационных модных экспериментов. В этой площадке представлены коллекции международных дизайнеров, эксклюзивные кроссовки и аксессуары, которые оценят истинные коллекционеры и знатоки моды. PRM привлекает тех, кто ценит не только именитые бренды, но и авангардные течения в дизайне, а также тех, кто стремится жить в гармонии со своими убеждениями, выражать себя без компромиссов и находить вдохновение в музыке, искусстве и культуре.

PRM - ваш лучший магазин для шопинга оригинальной одежды

PRM переродился после покупки Sneakerstudio Answear.com в прошлом году, соединив долгосрочный опыт лидеров в продажах lifestyle-продуктов в Центральной и Восточной Европе с надежностью топовой модной электронной платформы. Следуя глобальным тенденциям, PRM стремится занять позицию среди ведущих мультибрендовых бутиков мира, предлагая первоклассный шопинг и избранные высоко модные бренды. Здесь представлены глобальные бренды, лимитированные коллекции, специальные выпуски кроссовок и коллекционные предметы.

Какую одежду вы можете найти в интернет-магазине PRM

Ассортимент PRM ориентирован на любителей уличной моды, открытых к экспериментам с трендами. В интернет-магазине представлены роскошные бренды, отличающиеся неформальным стилем, нестандартным дизайном и высоким качеством. Создатели PRM сосредоточились на объединении избранных брендов высококлассной обуви и одежды в одном месте, предлагая исключительно широкий ассортимент уличной и высокой моды. В магазине также доступны лимитированные коллекции, которые крупные бренды предоставляют только своим ключевым партнерам.

Какие бренды представляют свои лимитированные коллаборации в PRM?

Магазин PRM предлагает эксклюзивные коллаборации, которые сочетают в себе творчество всемирно известных дизайнеров и уникальный стиль популярных брендов:

adidas Originals x Ksenia Schnaider

Это сотрудничество между знаменитым спортивным брендом и украинской дизайнеркой Ксенией Шнайдер отличается новаторским подходом к спортивной одежде. Коллекция включает в себя переосмысленную классическую обувь от бренда Adidas с уникальными кроями и деталями, которые отражают современные тенденции экологически чистой моды.

Rick Owens и Dr. Martens

Эта коллаборация представляет собой смелое сочетание готического стиля Рика Оуэнса и культовой обуви Dr. Martens. Обувь получила уникальные элементы дизайна, включая экстремальные силуэты и текстуры, что делает каждую пару выражением дерзости.

Puma и Dua Lipa

Партнерство с поп-иконой Дуа Липа привнесло в коллекцию Puma свежесть и сексуальность. Линейка одежды и обуви отражает динамичный стиль и музыкальное наследие Дуа, предлагая яркие цвета и инновационные дизайны, которые подходят как для спортзала, так и для уличной моды.

Rick Owens и Champion

Совместные усилия Рика Оуэнса и Champion привели к созданию коллекции, которая переопределяет уличную одежду. Используя минималистичный подход Owens и качество изготовления Champion, коллаборация включает в себя одежду, которая сочетает в себе комфорт и авангардный дизайн.