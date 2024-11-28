Жена Тимура Мирошниченко на Бали попала в ДТП: "В меня въехал мопед"

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко попала в ДТП на Бали.

Об этом адвокат Инна Мирошниченко рассказала в Instagram-stories. К слову, избранница шоумена сейчас отдыхает на Бали, в районе Чанга. Конечно, перед поездкой Инна интересовалась местностью. В частности, она спрашивала, как действовать при попадании в ДТП, на что ее заверили, что аварий там практически не случаются.

По иронии судьбы в тот же день в Инну Мирошниченко въехал мопед. После неприятного инцидента у избранницы ведущего остался ушиб на ноге.

"В первый же день после слов: "А как тут полиция разруливает ДТП?", и ответа: "Здесь почти не бывает ДТП", в меня въехал мопед, оставив на ноге Bali kiss (балийский поцелуй – прим. ред.)", – поделилась Инна Мирошниченко.

Жена Тимура Мирошниченко на Бали / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тем не менее, досадный инцидент не испортил жене ведущего приятных впечатлений от отдыха. Инна говорит, что ей очень понравилась местность и она заряжается положительной энергией. Однако после ДТП она все же пошла в один из местных храмов, чтобы "очиститься от напряжения и стресса".

"Я пошла смывать с себя напряжение, стресс и все, что привезла из дома. Мое первое очщение в первом храме", — написала избранница шоумена.

Жена Тимура Мирошниченко на Бали / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Инна Мирошниченко подняла важную тему – жизнь детей в детдомах. Также адвокат раскрыла, почему их 9-летняя приемная дочь росла без биологических родителей.

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