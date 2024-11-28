Трамп назвал спецпредставителя по Украине: как отреагировал МИД Украины

Посольство Украины в США активно сотрудничало с Китом Келлогом в рамках экспертной дипломатии.

В Украине положительно восприняли решение избранного президента США Дональда Трампа назначить генерала Кита Келлога специальным представителем по Украине.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"По генералу Келлогу, мы приветствуем его номинирование на эту важную миссию", — отметил Тихий.

Спикер отметил, что Келлог давно знаком украинской стороне. Посольство Украины в США активно сотрудничало с ним в рамках экспертной дипломатии, и продолжаются конструктивные взаимодействия.

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Генерал также участвовал в нескольких встречах с украинскими делегациями. Одним из ярких примеров стал его визит в качестве специального гостя на выступление президента Владимира Зеленского в Институте Рейгана, состоявшегося в июле этого года во время поездки главы государства в США.

"Конечно, мы ждем работы с ним, еще более активного. Ждем взаимодействия с ним в новой роли. Будем сотрудничать, будем с ним налаживать контакт", — рассказал спикер МИД.

Напомним, что президент США Дональд Трамп назначил американского генерал-лейтенанта Кита Келлога спецпредставителем по Украине и России. Американский спецпредставитель будет вести переговоры как с Киевом, так и с Москвой, и будет иметь не последнее слово в Овальном кабинете при принятии важных решений.