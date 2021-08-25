Официально: Святослав Вакарчук впервые стал отцом

Мальчика назвали в честь отца музыканта.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук таки действительно стал отцом.

Радостную новость ТСН подтвердили в пресс-службе музыканта. Как выяснилось, у Вакарчука родился сын, которого назвали в честь покойного отца звезды Иваном. Новоиспеченные родители решили не разглашать другой информации о новорожденном малыше. И просят всех отнестись с уважением к их частной жизни.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что 46-летний фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом.

Первенца артисту родила его новая избранница, которую он скрывает. О возлюбленной артиста почти ничего не известно. Говорят, что они вместе уже год и именно из-за нее Вакарчук бросил Лялю Фонареву, с которой был вместе в течение 20 лет.

В июне 2021-го Святослав сообщил о разрыве отношений с Лялей, отметив, что они "всегда были, есть и будут близкими людьми".

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