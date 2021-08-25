Журналисты разыскали вероятную маму первенца Вакарчука

Ею стала 39-летняя продюсер.

Сегодня стало известно, что у фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука родился сын, которого назвали в честь отца музыканта Иваном.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе артиста. Однако, о матери мальчика ничего неизвестно, ведь Святослав скрывает свою избранницу.

Однако, несколько различных источников подтвердили ТСН, что первенца музыканту родила 39-летняя продюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута.

Евгения Яцута / ТСН.ua

Они снимают рекламу, клипы — среди них и для группы "Океан Эльзы".

В мае этого года на одном из публичных киномероприятиях, ее заметили беременной, а недавно она просила друзей в Facebook помочь найти ей двух круглосуточных нянь, а о детях писала во множественном числе. Отметим, что у Евгении есть дочь от первого брака.

Также женщина публиковала воспоминание с венком на Ивана Купала с загадочной надписью: "Мой венок таки доплыл до назначения".

Новости Украины: у Святослава Вакарчука родился первенец - как назвали мальчика и кто мать ребенка

ТСН пыталась пообщаться с Евгенией, но она не отвечает на телефонные звонки. Музыкант пока также не дает никаких комментариев. А пресс-служба Вакарчука и не опровергает информацию о Евгении, но и не подтверждает ее.

Говорят, что Святослав встречается с избранницей уже год, и именно из-за нее Вакарчук бросил Лялю Фонареву, с которой был вместе в течение 20 лет.

Напомним, что в июне 2021 года Святослав сообщил о разрыве отношений с Лялей, отметив, что они "всегда были, есть и будут близкими людьми".

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