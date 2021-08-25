46-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом — СМИ

У артиста родился первенец.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" 46-летний Святослав Вакарчук, которого недавно заподозрили в романе с молодой певицей, 19 августа впервые стал отцом.

Так, телеграмм канал "Страна" со ссылкой на собственные источники сообщает, что во время его концерта в одесском клубе Ibiza, девушка артиста родила ему сына.

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Отметим, что Святослав держит в секрете свою личную жизнь. Однако, недавно начали распространялись слухи о романе звезды с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко. С девушкой у музыканта было несколько совместных гастролей. Однако, они отрицали их отношения.

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А тем временем близкое окружение музыканта сообщил, что у Святослава таки есть любимая.

"Он уже около года встречается с новой пассией и не афиширует это", — рассказывает окружение певца.

Напомним, что Святослав Вакарчук в начале двухтысячных начал встречаться со стилисткой Лялей Фонаревой. Пара прожила вместе 20 лет. Однако в июне 2021 года Святослав сообщил о разрыве отношений с Лялей, отметив, что они "всегда были, есть и будут близкими людьми".

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