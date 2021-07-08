Святослава Вакарчука заподозрили в романе с молодой певицей — СМИ

Говорят, что избранницей музыканта стала Виталина Мусиенко.

После того, как месяц назад фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о разрыве отношений с Лялей Фонаревой, его личная жизнь интеревсует немало поклонников.

Сначала артисту приписывали роман с незнакомкой, с которой он будто бы обнимался и целовался во Львове. Тогда музыкант сказал, что журналисты приняли его названную дочь от Фонаревой Диану за его возлюбленную.

Теперь же программа "Разоблачение" сообщила, что сердцем завидного 46-летнего холостяка завладела 23-летняя певица Виталина Мусиенко. Она была в команде Вакарчука в вокальном шоу "Голос країни". Сейчас Виталина вместе с музыкантом ездит в туре его нового музыкального проекта "Оранжерея".

Виталина ездит с проектом Вакарчука "Оранжерея" / instagram.com/vitalinamusiienko

Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко / instagram.com/vitalinamusiienko

Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко / instagram.com/vitalinamusiienko

Как сообщают инсайдеры, Святослава и Виталина даже видели во время объятий и поцелуев, хотя визуального доказательства этому нет. Правда ли, что между артистами нечто большее, чем рабочие отношения, покажет время.

Виталина Мусиенко и Святослав Вакарчук / instagram.com/vitalinamusiienko

Виталина Мусиенко / instagram.com/vitalinamusiienko

Напомним, что Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. Недавно музыкант объявил о разрыве отношений, не комментируя причину. Отказалась говорить о ситуации и его экс-возлюбленная. Зато, опубликовал громкое заявление знакомый Славы и Ляли, поэт Евгений Рыбчинский. Он намекнул, что певец начал роман с Фонаревой ради карьеры.

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