Отец Хейли Бибер обвинил Дженнифер Энистон в зависти и громко раскрыл причину увольнения

Стивен Болдуин и Хейли Бибер / © instagram.com/haileybaldwin

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В конце 1990-х отец Хейли Бибер Стивен Болдуин должен был сыграть одну из ключевых ролей в фильме «Объект моего обожания», где главную героиню играла Дженнифер Энистон.

Однако сотрудничество актёра с проектом завершилось практически сразу. По словам Болдуина, он провёл на съёмочной площадке всего два дня, после чего получил неожиданные претензии по поводу своей игры.

Звезда фильма «Обычные подозреваемые» утверждает, что после одного из съемочных дней к нему заглянул продюсер со странным заявлением. Мол, проблема заключалась не в профессионализме актёра, а в том, что его персонаж привлекал слишком много внимания в комедийных сценах.

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«Он сказал мне: „Ты не можешь быть смешнее Дженнифер“. На что я ответил: „Это шутка? Это ведь вообще-то комедийный фильм!“ — вспомнил Болдуин, сообщает Geo.tv.

Стивен Болдуин и Хейли Бибер / © Associated Press

Актёр признался, что до сих пор не знает, кто именно был инициатором такого решения. Он не стал прямо обвинять Энистон, но предположил, что причиной могли стать внутренние процессы на съёмочной площадке. После замечания Болдуин попытался изменить свою манеру игры и сделать персонажа менее ярким, однако это не помогло.

«На следующий день я фактически перестал быть собой. А потом меня просто уволили», — рассказал артист.

В результате роль досталась другому актёру, а сам фильм успешно вышел в прокат. Для Энистон этот фильм стал одним из проектов, которые помогли ей постепенно отойти от образа Рэйчел из сериала «Друзья» и закрепиться в полнометражном кино.

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Напомним, недавно Леся Никитюк искусно подколола жену Джастина Бибера — Хейли.

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