Шеннен Доэрти показала осунувшееся лицо без макияжа

Актриса выступила против голливудских стереотипов.

Американская актриса Шеннен Доэрти, которая продолжает борьбу с четвертой стадией рака, рассказала, что она против навязывания кинематографом стандарта женской красоты.

Так, звезда сериалов "Все женщины ведьмы" и "Беверли Хиллз, 90210", в своем Instagram поделилась с подписчиками селфи. На фотографии звезда в домашней атмосфере, подперев рукой голову, показала себя без макияжа.

instagram.com/theshando

Под постом актриса рассказала о том, что расстроена наблюдать в кино только женщин с подтянутым лицом, ботоксом и филлерами. Шеннен призвала принимать и любить себя настоящими несмотря ни на что. Звезда добавила, что научилась этому после онкологии, и в дальнейшем хочет видеть как можно больше "натуральных женщин".

В своем фотоблоге она написала:

"Я выжила. Мне нравится, что я прожила и мое лицо отражает мою жизнь. Я пережила много это так, рак, но более того. Я обнимаю себя сейчас. Наконец-то. Покончено со стереотипами, в которые нас пытаются втянуть журналы и Голливуд. Я хочу видеть таких женщин, как я".

Позже американская актриса запостила в своем Instagram фото, где они вместе с подругой отдыхают в кафе. Под постом знаменитость отметила "без фильтров", "никакого фейс-тюнинга".

instagram.com/theshando

Напомним, что ранее голливудская актриса Шеннен Доэрти в своем микроблоге обращалась к подписчикам. Тогда она призвала фолловеров соблюдать социальную дистанцию и объяснила почему это важно.

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