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Шеннен Догерті показала змарніле обличчя без макіяжу

Шеннен Догерті показала змарніле обличчя без макіяжу

Getty Images

Акторка виступила проти голлівудських стереотипів.

Американська акторка Шеннен Догерті, яка продовжує боротьбу з четвертою стадією раку, розповіла, що вона проти нав'язування кінематографом стандарту жіночої краси.

Так, зірка серіалів "Усі жінки відьми" та "Беверлі Гіллз, 90210", у своєму Instagram поділилася з підписниками селфі. На світлині зірка у домашній атмосфері, підперши рукою голову, показала себе без макіяжу.

© instagram.com/theshando
instagram.com/theshando

У дописі акторка розповіла про те, що засмучена спостерігати у кіно лише жінок із підтягнутим обличчям, ботоксом і філерами. Шеннен закликала приймати і любити себе справжніми не зважаючи ні на що. Зірка додала, що навчилася цьому після онкології, і у подальшому хоче бачити якомога більше "натуральних жінок".

У своєму фотоблогу вона написала:

"Я вижила. Мені подобається, що я прожила і що моє обличчя відображає моє життя. Я пережила багато так, рак, але більше того. Я обіймаю себе зараз. Нарешті. Покінчено зі стереотипами в які нас намагаються втягнути журнали і Голлівуд. Я хочу бачити таких жінок, як я".

Пізніше американська акторка запостила у своєму Instagram фото, де вони разом з подругою відпочивають у кафе. У дописі знаменитість зазначила "жодних фільтрів", "ніякого фейстюнінгу".

© instagram.com/theshando
instagram.com/theshando

Нагадаємо, що раніше голлівудська акторка Шеннен Догерті у своєму мікроблогу зверталася до підписніків. Тоді вона закликала фоловерів дотримуватися соціальної дистанції і пояснила чому це важливо.

 