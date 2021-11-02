Вячеслав Узелков разозлился из-за Боржемской: "Мозг той Марине надо вернуть на место"

Он заявил, что бывшая настраивает детей против него.

Украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков до сих пор не смог наладить отношения с экс-женой, Мариной Боржемской.

Боксер говорит, что ему уже все равно на бывшую. Впрочем, его беспокоит то, что Марина вместе со своими родителями настраивает детей против него. Пока он видится с детишками дважды в год: на их дни рождения.

Вячеслав Узелков с дочерью / instagram.com/uzelkov_official

"Я звоню детям, они не хотят со мной гулять, общаться. Да, я могу их найти на улице, но потом она всем говорит, что дети не хотят, я их преследую", — рассказал спортсмен "Зірковому шляху".

Также Вячеслав ответил, почему заблокировал сына в соцсетях. Во-первых, он не хочет, чтобы мальчик видел, как ссорятся публично его родители. Во-вторых, у сына испортилось зрение.

"У малыша уже плохое зрение. Есть очки уже три года, когда мы были вместе все началось. В чем смысл телефона? Он постоянно сидит с бабушкой. Это бабушка ему дала гаджет, и все", – пожаловался боксер.

Вячеслав Узелков с детьми / instagram.com/uzelkov_official

Впрочем, Вячеслав не собирается налаживать отношения с бывшей. Идти к специалистам, которые помогли бы эксам это сделать, он не хочет.

"Сначала нужно вернуть мозг Марине, на место поставить", – сказал Узелков.

Заметим, Вячеслав Узелков был 22 года в браке с Мариной Боржемской. Пара, воспитывающая двоих детей, громко развелась в 2018 году. Спортсмен довольно долго не мог забыть любимую и жалел о разрыве. Впрочем, боксер смог найти новую любимую.

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