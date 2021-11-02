В'ячеслав Узелков розлютився через Боржемську: "Мозок тій Марині треба повернути на місце"

В'ячеслав Узелков розлютився через Боржемську: "Мозок тій Марині треба повернути на місце"

Він заявив, що колишня налаштовує дітей проти нього.

Український боксер і телеведучий В'ячеслав Узелков досі не зміг порозумітися з ексдружиною, Мариною Боржемською.

Так, боксер говорить, що йому вже байдуже на колишню. Втім, його хвилює те, що Марина разом зі своїми батьками налаштовує дітей проти нього. Наразі він бачиться з дітлахами двічі на рік: на їхні дні народження.

В'ячеслав Узелков з донькою / instagram.com/uzelkov_official

"Я телефоную дітям, вони не хочуть зі мною гуляти, спілкуватися. Так, я можу їх знайти на вулиці, але потім вона так само всім каже, що діти не хочуть, я їх переслідую", - розповів спортсмен "Зірковому шляху".

Також В'ячеслав відповів, чому заблокував сина у соцмережах. По-перше, він не хоче, аби хлопчик бачив, як сваряться публічно його батьки. По-друге, у сина зіпсувався зір.

"У малого уже поганий зір. Має окуляри вже три роки, коли ми були разом усе почалося. У чому сенс телефону? Він постійно сидить із бабусею. Це бабуся йому дала гаджет, і все", – поскаржився боксер.

В'ячеслав Узелков з дітьми / instagram.com/uzelkov_official

Втім, В'ячеслав не збирається налагоджувати відносини з колишньою. Йти до спеціалістів, які допомогли б ексам це зробити, він не хоче.

"Спочатку треба повернути мозок Марині, на місце поставити", – сказав Узелков.

Зауважимо, В'ячеслав Узелков був 22 роки у шлюбі з фітнестренеркою Мариною Боржемською. Пара, яка виховує двох дітей, гучно розлучилася 2018 року. Спортсмен досить довго не міг забути кохану та жалкував про розрив. Втім, боксер таки зміг знайти нову кохану.

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