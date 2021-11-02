Skoda припинила виробництво однієї з популярних моделей

На заміну їй прийде бюджетний автомобіль.

Компанія Skoda завершила виробництво моделі Rapid .

Зазначається, що остання партія зійшла з конвеєрів у Індії. Для Skoda Rapid вже підготовлена заміна - бюджетна Slavia.

За час випуску седана Rapid було продано понад сто тисяч машин. Цього року бренд зайняв 10% частку продажу на світовому ринку серед транспортних засобів цього сегменту.

Незважаючи на схожі технічні параметри, автомобілі Rapid та Slavia поміщені у різну цінову категорію. Для складання Rapid, вперше представленого у 2011 році, використовувалася платформа VW PQ25. Під капотом встановлювався 1,5 чи 1,6 літровий мотор. Були представлені версії, оснащені 1,0 літровим агрегатом. Разом із ними працювала механічна або автоматична коробка передач.

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Сам автовиробник називає новий бюджетний седан Skoda Slavia середньорозмірним і преміальним. Довжина – 4 480 мм, колісна база – 2 651 мм. Ширина дорівнює 1 752 мм, а висота — 1 487 мм. Таким чином, Slavia порівняємо за габаритами з найближчим конкурентом - Volkswagen Virtus, хоча довше за нього майже на шість сантиметрів.

Додамо, що Skoda Slavia увійде до бюджетного сегменту, замінивши модель Rapid. Седан побудують на платформі MQB-A0 в спрощеній специфікації. Це більш просте виконання глобальної платформи MQB, яку вперше випробували на компактному кросовері Skoda Kushaq.

Нещодавно інсайдерська інформація про моторну гамму Skoda Slavia підтвердилася: вона включає бензинові наддувні агрегати об'ємом 1,0 та 1,5 літра потужністю 115 та 150 кінських сил відповідно. Пару першому складає "механіка" або шестидіапазонний автомат, а другому - механічна коробка або семиступінчастий "робот" DSG.

Дебют Skoda Slavia відбудеться до кінця 2021 року, а на ринок модель надійде на початку 2022-го. Спочатку основним ринком продажу стане Індія. Її основними конкурентами стануть бюджетники Honda City і Hyundai Verna.

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