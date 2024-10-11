Из-за прайс-кепов могут возникнуть проблемы с импортом электроэнергии – эксперт

Глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что существующие прайс-кепы на электроэнергию могут создать проблемы с импортом электроэнергии из ЕС в периоды дефицита.

По словам Игнатьева, текущие прайс-кепы в Украине ниже оптовой стоимости электроэнергии в Европе в ночные часы, что затрудняет импорт.

"У нас есть проблема, связанная с прайс-кепами, то есть самыми высокими ценами на электрическую энергию, которые в Украине были ниже оптовой стоимости электрической энергии в ночные часы в Европе", — отметил эксперт.

Игнатьев объяснил, что ситуация с энергоснабжением со временем будет меняться. По его прогнозам, в ближайшие два месяца у Украины будет профицит электроэнергии днем, а в утренние и вечерние часы будет дефицит.

"Днем мы будем иметь прогнозируемый пока ближайшие два месяца профицит электрической энергии, то есть электрическая энергия будет выдаваться за границу, но в утренние и вечерние часы будем иметь импорт электрической энергии на уровне 1,7 Гт", — сообщил Игнатьев.

Игнатьев также отметил, что ситуация усложняется из-за повреждения энергетической инфраструктуры и ограниченной работы солнечных электростанций в определенные часы суток.

Напомним, Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" выступил за принятие европейских норм на рынке электроэнергии. Эту позицию поддержал еще ряд производителей электрической энергии. Они выступают за установление ценовых ограничений на украинском энергетическом рынке на уровне европейских.