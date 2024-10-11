Что говорит форма бровей о характере человека: проверьте себя

Физиогномика — это способ определения характера, качества человека, исходя из его внешности. Как утверждает физиогномисты, если правильно трактовать внешние черты, можно получить представление о характере человека.

От формы бровей во многом зависит выражение лица, поэтому, чтобы понять характер человека и начали обращать внимание на брови. Здесь важно понимать, что одно дело – брови в естественном виде, без коррекции и макияжа, и совсем другое – результат приложенных усилий. Природная форма свидетельствует, какие мы есть на самом деле, а новая — в том, какими хотим быть или казаться.

Прямые брови

Если брови являются прямой ровной линией, можно уверенно говорить о том, что перед вами рациональный человек, привыкший взвешивать все за и против, прежде чем совершать какие-либо действия. Он не любит спонтанности и расценивает это как свое главное преимущество. Это рациональный человек, который пытается не совершать непонятных, необоснованных поступков.

Люди с такими бровями ответственны и надежны, считается, что из них получаются хорошие руководители и лидеры. В то же время нельзя сказать, что им чуждо проявление чувств.

Брови домиком

Брови домиком – это признак энергичности, такой человек не может сидеть без дела. Ему необходимо движение, он должен постоянно открывать для себя что-нибудь новое, получать новые впечатления и чувства., чувствовать вкус жизни. Такому человеку сложно заглядывать в будущее и строить планы. У девушек с бровями-домиками эмоции одерживают верх над рациональностью.

Широкие брови

Это люди уверенные в себе, с большой силой воли. Внутренний стержень помогает им испытывать все трудности, достойно преодолевая любые препятствия. Такой человек не бежит от ответственности, напротив, берет его на себя, аргументированно отстаивает свои решения. Он ничего не откладывает завтра, если хочет что-то поменять, начинает сразу работать и пытается достичь цели как можно быстрее.

Плавно изогнутые брови

Брови, напоминающие арки, плавно изогнутые являются признаком мягкости и доброты. Нередко такой человек желает оставаться незаметным. Обаяние и талант часто остаются незамеченными, потому что обнаружить их мешает страх быть непонятным и не принятым.

На первом плане для такого человека другие люди. Он подвержен влиянию, зависит от мнения окружающих. Критика для таких людей болезненна, поэтому они стараются сделать все для того, чтобы их репутация была безупречной.

Короткие брови

За короткими бровями стоит характер, отличающийся тонким восприятием мира, чувствительностью и отзывчивостью. Такие люди не любят быть в центре внимания, предпочитая оставаться в стороне, что помогает им сохранить спокойствие и гармонию. Душевное равновесие для них превыше всего. Поэтому они могут вести себя отстранено с людьми, которых знают не очень хорошо. Они достаточно закрыты и не очень желают расширять круг общения. Нередко они остаются наедине с радостями и неприятностями, а если и посвящают кого-то в свои переживания, то только самых надежных, проверенных временем друзей.

Сросшиеся брови

Человека со сросшимися бровями не очень волнует, как к нему относится окружающий мир. Это люди с живым воображением, в то же время они склонны к анализу и планированию. Они легко обижаются и раздражаются из-за того, что им не нравится.

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