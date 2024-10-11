Що говорить форма брів про характер людини: перевірте себе

Фізіогноміка — це спосіб визначення характер, якості людини, виходячи з її зовнішності. Як стверджує фізіогномісти, якщо правильно трактувати зовнішні риси, можна отримати уявлення про характер.

Від форми брів багато в чому залежить вираз обличчя, тому, щоб зрозуміти характер людини і почали звертати увагу на брови. Тут важливо розуміти, що одна справа — брови у природному вигляді, без корекції та макіяжу, і зовсім інша — результат докладених зусиль. Природна форма свідчить, які ми є насправді, а нова — у тому, якими хочемо бути чи здаватися.

Прямі брови

Якщо брови є прямою рівною лінією, можна впевнено говорити про те, що перед вами раціональна людина, яка звикла зважувати всі за і проти, перш ніж робити будь-які дії. Вона не любить спонтанність та розцінює це як свою головну перевагу. Це раціональна людина, яка намагається не робити незрозумілих, необґрунтованих вчинків.

Люди з такими бровами відповідальні та надійні, вважається, що з них виходять добрі керівники та лідери. У той самий час не можна сказати, що їм чужий прояв почуттів.

Брови будиночком

Брови будиночком – це ознака енергійності, така людина не може сидіти без діла. Їй необхідний рух, вона повинна постійно відкривати для себе щось нове, отримувати нові враження та почуття. , відчувати смак життя. Такій людині складно заглядати далеко у майбутнє та будувати плани. У дівчат з бровами- будиночком емоції беруть вверх над раціональністю.

Широкі брови

Це люди впевнені у собі, з великою силою волі. Внутрішній стрижень допомагає їм переживати всі труднощі, гідно долаючи будь-які перешкоди. Така людина не біжить від відповідальності, навпаки, бере її на себе, аргументовано відстоює свої рішення. Вона нічого не відкладає завтра, якщо хоче щось поміняти починає зразу працювати і намагається досягти мети якнайшвидше.

Плавно вигнуті брови

Брови, що нагадують арки — плавно вигнуті є ознакою м'якості та доброти. Нерідко така людина бажає залишатися не помітною. Чарівність і талант часто залишаються непоміченими, тому що виявити їх заважає страх бути незрозумілими та неприйнятими

.На першому плані для неї інші люди. Вона піддається впливу, залежить від думки оточення. Критика для таких людей болюча, тому вони намагаються зробити все для того, щоб їхня репутація була бездоганною.

Короткі брови

За короткими бровами стоїть характер, що відрізняється тонким сприйняттям світу, чутливістю та чуйністю. Такі люди не люблять бути в центрі уваги, воліючи залишатися осторонь, що допомагає їм зберегти спокій та гармонію. Душевна рівновага для них понад усе. Тому вони можуть поводитися відсторонено з людьми, яких знають не дуже добре. Вони досить закриті та не дуже бажають розширювати коло спілкування. Нерідко вони залишаються наодинці з радощами та неприємностями, а якщо й посвячують когось у свої переживання, то лише найнадійніших, перевірених часом друзів.

Зрощені брови

Людину зі зрощеними бровами не дуже хвилює, як до неї ставиться навколишній світ. Це люди з живою уявою, водночас вони схильні до аналізу і планування. Вони легко ображаються та дратуються через те, що їм не подобається.

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