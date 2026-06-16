Как легально не платить налог на недвижимость: законные способы и льготы

Налог на недвижимость

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Каждое лето некоторые владельцы квартир и домов получают от налоговой квитанции на уплату налога за «лишние» квадратные метры. Однако в украинском законодательстве есть абсолютно законные способы, позволяющие вообще не платить этот налог или существенно снизить его сумму. Чтобы не нарушать закон и одновременно защитить свой кошелек, следует подробно разобраться в действующих нормах, льготах и юридических нюансах раздела собственности.

1. Контроль лимитов площади: базовые государственные льготы

Самый простой способ не платить налог — оставаться в пределах не облагаемого налогом минимума, который государство гарантирует каждому гражданину. Налоговый кодекс Украины четко определяет границы жилой площади, на которую налог вообще не начисляется:

Для квартир (независимо от их количества в собственности одного человека) — 60 м²;

Для жилых домов — 120 м²;

Для разных типов недвижимости одновременно (если у вас есть и квартира, и дом) — 180 м²;

Обложению подлежат исключительно те квадратные метры, которые превышают эти лимиты. Если площадь вашего жилья равна или меньше этих показателей, налог вам не начисляется автоматически.

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2. Распределение собственности на доли: юридический метод уменьшения площади

Поскольку лимиты площади (60 или 120 м²) привязаны к конкретному физическому лицу — владельцу, а не к самому объекту недвижимости, большую квартиру или дом можно легально вывести из налогообложения с помощью распределения долей.

К примеру, если квартира площадью 100 м² принадлежит исключительно мужчине, он вынужден будет платить налог за «лишние» 40 м² (100 — 60 = 40). Однако, если юридически оформить право собственности поровну на двух человек (например, по ½ доли на мужа и жену или совершеннолетнего ребенка), ситуация кардинально изменится.

В этом случае каждый из них становится собственником всего 50 м². Поскольку доля каждого из собственников не превышает льготную норму в 60 м², обязанность платить налог для обоих лиц полностью исчезает. Оформить такое распределение можно через договор дарения части имущества или купли-продажи.

3. Использование личных льгот по категориям граждан

Законодательство освобождает от уплаты налога на недвижимость отдельные категории граждан, имеющих особый социальный статус. К ним относятся:

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Участники боевых действий (УБД), участники АТО/ООС;

Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

Лица с инвалидностью I и II группы;

Многодетные или приемные семьи, в которых воспитывается пять и более детей;

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Само по себе наличие статуса пенсионера по возрасту не освобождает лицо от налога автоматически. Для пенсионеров действуют такие же общие правила лимитов (60 или 120 м²), как и для всех других граждан, если у них нет других дополнительных льгот.

4. Освобождение от налога из-за войны и форс-мажорных обстоятельств

Учитывая военное положение, государство ввело дополнительные налоговые льготы для имущества, пострадавшего от боевых действий или расположенного в опасных зонах:

Зоны боевых действий и оккупация. Налог не начисляется на жилую и коммерческую недвижимость, расположенную на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Разрушено или повреждено жилье. Владельцы недвижимости, которая стала непригодной для проживания из-за обстрелов, ракетных ударов или других последствий войны, полностью освобождаются от уплаты налога. Это правило действует по всей территории Украины независимо от региона, но факт повреждения должен быть официально зафиксирован в Государственном реестре поврежденного и уничтоженного имущества или подтвержден решением местного совета.

5. Объекты, вообще не подлежащие налогообложению

В Налоговом кодексе есть список объектов, которые по собственной юридической природе не являются базой для начисления этого налога. К ним относятся:

Детские дома семейного типа;

Общежития;

Жилищная недвижимость, официально признанная аварийной или непригодной для проживания по решению местного совета;

Здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности, которые используются по назначению.

Когда легальные льготы перестают действовать

Существуют два суровых условия, при которых любые государственные льготы (в том числе базовые 60 или 120 м²) полностью отменяются, и владельцу придется платить за каждый квадратный метр:

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Коммерческое использование. Если недвижимость сдается в аренду, лизинг или используется в предпринимательской деятельности (например, в качестве офиса или магазина для ФЛП), собственник теряет право на льготную площадь и платит налог за всю общую площадь объекта. Чрезмерная площадь . Если площадь одного объекта превышает пятикратный размер льготы (свыше 300 м² для квартиры или более 600 м² для дома), льгота аннулируется, а ставка налога существенно растет.

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