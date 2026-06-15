Пенсии судей и депутатов в Украине достигают миллионов: кто получает больше всего

Самые высокие пенсии в Украине

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Украинские судьи и депутаты пользуются слабостью пенсионной системы в Украине и выжимают из нее все возможные бонусы и доплаты. Так, у некоторых должностных лиц пенсии достигают миллионов гривен, пока другие пенсионеры получают 2-5 тысяч гривен в месяц.

У кого в Украине самые высокие пенсии и сколько получают судьи и депутаты? Об этом рассказали аналитики Опендатабот.

Самые высокие пенсии в Украине: сколько получают судьи и депутаты каждый месяц

14% депутатов и судей получают пенсию в Украине. Их рекордные выплаты составляют 3 млн грн в год. Сейчас 913 действующих народных депутатов и судей официально получают пенсии. Это 14% от общего количества должностных лиц, которые подали декларации за прошлый год.

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Медианная пенсия среди народных депутатов и судей составляет около 228 тыс. грн. в год или около 19 тысяч гривен в месяц.

Однако в рейтинге самых «богатых пенсионеров» есть и рекордсмены — с пенсиями по 3 млн гривен в год. Среди них такие народные избранники:

Василий Нимченко (экс-судья Конституционного Суда Украины) — 2,3 млн грн в год (более 192 тыс. грн в месяц). Михаил Новиков (депутат, адвокат, в прошлом судья) — 1,46 млн грн в год (почти 122 тыс. грн в месяц). Андрей Кожемякин (нардеп, генерал-лейтенант) — 973 тыс. грн в год (более 81 тыс. грн в месяц).

В общей сложности пенсию получают 55 действующих парламентариев.

Рекордсменом страны среди 858 судей, которые задекларировали пенсию, стал Виктор Школяров. Он получает около 3 млн грн пенсии в год. Максимальная ежемесячная выплата судьи достигла 249,9 тыс. грн.

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Высокие пенсии судей обусловлены спецификой украинского законодательства, которое гарантирует им пожизненное денежное содержание. Его размер зависит от стажа работы и зарплаты судьи.

Среди 10,17 млн пенсионеров 73% имеют пенсии по возрасту, 15% — имеют пенсию по инвалидности, еще 7% — живут на пенсию из-за потери кормильца, 5% граждан имеют пенсию за выслугу лет и менее 1% составляют социальные пенсии и пожизненное содержание судей.

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2 595 грн — это прожиточный минимум для людей, которые потеряли трудоспособность.

Пенсия 17 млн гривен: чиновник отсудил себе «щедрую» выплату

Напомним, в 2026 году минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн, а официальный максимум ограничен суммой 25,9 тыс. грн. В то же время бывшие чиновники и судьи массово отсуживают у государства миллионные компенсации из-за перерасчета выплат задним числом.

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Обычный гражданин со средней пенсией в 6–7 тысяч гривен не может рассчитывать на подобные суммы, в то время как по решениям судов отдельным должностным лицам назначают «астрономические» доплаты.

По данным ПФУ и издания OBOZ.UA, самую большую компенсацию в размере более 17 млн грн должен получить бывший начальник Департамента Минюста Александр Галинский. Суд обязал Пенсионный фонд учесть в его пенсию «космическую» премию в 570% от оклада, зафиксированную в справке за 2022 год.

Похожую сумму (17 млн грн) отсудил и судья в отставке Олег Оксененко, добившийся ежемесячного пожизненного денежного довольствия в размере 356,3 тыс. грн.

В общей сложности в пятерку крупнейших пенсионных доплат в Украине вошли суммы от 6,1 до 17,6 миллиона гривен. Чаще всего такие миллионные выплаты получают именно представители судебной власти, ведь по закону их пожизненное содержание значительно превышает стандартные лимиты, а любые ограничения максимального размера пенсий служащие успешно отменяют с помощью судебных исков.

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