Цены на персики в Украине взлетели: сколько стоит килограмм в августе

Персики / © Credits

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В Украине начался сезон персиков, однако цены на эти фрукты в августе 2025 значительно выросли. В супермаркетах за килограмм персиков просят от 70 до 120 гривен.

Об этом пишет РБК-Украина.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), основной причиной удорожания стали неблагоприятные погодные условия, в частности, весенние заморозки, но не только они повлияли на ситуацию.

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Аналитик УКАБ Максим Гопко пояснил, что сейчас на рынок поступают персики из Греции и Турции, однако импортная продукция остается дорогой из-за логистических затрат. По его словам, снижение цен возможно только после увеличения объемов поставок.

Особенно пострадали хозяйства на юге Украины. Так, в Одесской области в апреле температура ночью опускалась до -6°C, что привело к потере 90% урожая на отдельных плантациях. Кроме того, дожди в период созревания отрицательно сказались на качестве фруктов.

Директор агрофирмы «Грин Технолоджи ЛТД» Дмитрий Остапенко отметил, что проблемы возникли не только из-за погоды, но и из-за отсутствия поддержки со стороны государства. По его словам, садоводы не имеют должной защиты и эффективных механизмов компенсации ущерба.

Что касается цен в розничных сетях, то в АТБ персики продают по 94,95 грн/кг со скидкой, Varus — по 109,90 грн/кг, а в Сильпо цены стартуют от 110 гривен за килограмм.

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Напомним, также в начале недели украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по цене 30-50 грн/кг в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 16% выше, чем на прошлой неделе.

Положительную ценовую тенденцию производители объясняют заметным сокращением предложения огурца на рынке из-за неблагоприятных погодных условий.