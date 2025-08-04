В Украине продолжает дорожать популярный салатный овощ

Огурцы прибавили в цене / © Credits

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В начале недели украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по цене 30-50 грн/кг в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 16% выше, чем на прошлой неделе.

Об этом пишет EastFruit.

Положительную ценовую тенденцию производители объясняют заметным сокращением предложения огурца на рынке из-за неблагоприятных погодных условий.

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По словам ключевых игроков рынка, поддержку ценам также оказывает стабильный спрос на огурцы со стороны покупателей, что традиционно для этого периода.

Резкие температурные перепады, зафиксированные в стране в июле, спровоцировали распространение болезней огурца, что привело к проблемам с выборками выращиваемых в открытом грунте овощей. Также к общему сокращению предложения огурцов на внутреннем рынке привела жаркая и засушливая погода, имевшая место в большинстве регионов Украины во второй половине июля текущего года.

Отмечается, что, несмотря на очередной рост цен в сегменте тепличного огурца, эта продукция в Украине предлагается к продаже в среднем на 15% дешевле, чем в августе 2024 года.

«Представители тепличных комбинатов в Украине сообщают, что планируют приступить к уборке урожая огурцов уже в первой декаде августа текущего года», — говорится в публикации.

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Как сообщалось, на прошлой неделе на фоне существенного сокращения предложения цены на огурцы в Украине выросли на 19%.

Напомним, в Украине в течение последнего месяца растут цены на мясо, а наиболее заметное удорожание демонстрирует свинина.