В Україні продовжує дорожчати популярний салатний овоч

Огірки додали у ціні / © Credits

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На початку тижня українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірки за ціною 30−50 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 16% вище, ніж на минулому тижні.

Про це пише EastFruit.

Позитивну цінову тенденцію виробники пояснюють помітним скороченням пропозиції огірка на ринку через несприятливі погодні умови.

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Зі слів ключових гравців ринку, підтримку цінам також надає стабільний попит на огірки з боку покупців, що є традиційним для цього періоду.

Різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірка, що призвело до проблем із вибірками овочів, що вирощуються у відкритому ґрунті. Також до загального скорочення пропозиції огірків на внутрішньому ринку призвела спекотна та посушлива погода, яка мала місце у більшості регіонів України у другій половині липня поточного року.

Зазначається, що незважаючи на чергове зростання цін у сегменті тепличного огірка, наразі ця продукція в Україні пропонується до продажу в середньому на 15% дешевше, ніж у серпні 2024 року.

«Представники тепличних комбінатів в Україні повідомляють, що планують розпочати збирання врожаю огірків нового обороту вже у першій декаді серпня поточного року», — йдеться в публікацї.

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Як повідомлялось, минулого тижня на тлі суттєвого скорочення пропозиції ціни на огірки в Україні зросли на 19%.

Нагадаємо, в Україні протягом останнього місяця ростуть ціни на м’ясо, а найбільш помітне здорожчання демонструє свинина.