Що зможе зупинити Путіна та війну в Україні: Єрмак назвав фактори

Володимир Путін / © Getty Images

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Цей тиждень може стати вирішальним для припинення війни в Україні. Президент США Дональд Трамп висунув Володимиру Путіну ультиматум: Росія має лише 10 днів, щоб сісти за стіл переговорів, інакше зіткнеться з серйозними наслідками. Ця заява, яка скоротила попередній 50-денний термін, стала найчіткішим сигналом Кремлю. Проте, що дійсно може зупинити Путіна у цій війні?

Такі припущення висловив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак для The Washington Post.

«Ми багато разів думали, що це питання вирішили, а потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, Києву, і вбиває багато людей у будинку для літніх людей чи деінде. І я кажу, що так не треба робити», — сказав Трамп.

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Київ, зі свого боку, вітає таку рішучість Трампа. Також підкреслює, що мир через силу — це єдиний шлях, який Україна поділяє та підтримує. Саме завдяки силі українського народу наша держава встояла, і саме ця сила є єдиною мовою, яку розуміє Кремль.

Нові цілі для санкцій: від банків до космічних агентств

На думку Андрія Єрмака, щоб ультиматум спрацював, міжнародна спільнота має посилити тиск. Чинні санкції, хоча й ефективні, потребують доповнень, спрямованих на конкретні цілі. Експерти наголошують на необхідності зосередитися на ключових інструментах російської агресії.

«Росатом» і «Роскосмос» . Ці державні структури, що формально вважаються цивільними, насправді є стратегічними активами війни. «Росатом» допомагає у розробленні ядерної зброї та бере участь в окупації Запорізької АЕС, а «Роскосмос» надає супутникові дані для наведення ракет. Ці агентства мають бути повністю заблоковані.

Газпромбанк . Ця фінансова установа залишається лазівкою в системі SWIFT, через яку Росія веде торгівлю санкційними товарами. Експерти закликають до його негайного відключення, що стане важливим кроком до повної економічної блокади.

Боротьба з обхідними шляхами. Росія імпортує мікрочипи та електроніку через треті країни, зокрема Китай та держави Центральної Азії. Це дозволяє їй виробляти ракети та дрони. Законопроєкт Грема-Блюменталя про запровадження вторинних санкцій проти компаній, які допомагають Росії, є важливим кроком у боротьбі з цим явищем.

Крім того, нещодавнє рішення Трампа про підвищення тарифів для Індії за перевищення ліміту цін на російську нафту вже викликало занепокоєння в Кремлі. Щоб посилити ефект, Андрій Єрмак пропонує запровадити санкції проти російських нафтових портів та «тіньових флотів» танкерів. А також блокувати фінансових посередників, що використовують криптовалюту для ухилення від санкцій.

На думку Андрія Єрмака, усі необхідні інструменти для зупинення Росії існують. Питання лише в тому, чи вистачить політичної волі, щоб використати їх з максимальною силою.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував розміщення атомних човнів. За його словами, вони «там, де мають бути». Також Трампа запитали, чи вже розгорнули США атомні підводні човни для протистояння Росії.