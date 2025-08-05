Ціни на персики в Україні злетіли: скільки коштує кілограм у серпні

Персики / © Credits

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В Україні розпочався сезон персиків, однак ціни на ці фрукти в серпні 2025 року значно зросли. У супермаркетах за кілограм персиків просять від 70 до 120 гривень.

Про це пише РБК-Україна.

За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), основною причиною подорожчання стали несприятливі погодні умови, зокрема весняні заморозки, але не лише вони вплинули на ситуацію.

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Аналітик УКАБ Максим Гопко пояснив, що зараз на ринок надходять персики з Греції та Туреччини, однак імпортна продукція залишається дорогою через логістичні витрати. За його словами, зниження цін можливе лише після збільшення обсягів поставок.

Особливо постраждали господарства на півдні України. Так, в Одеській області в квітні температура вночі опускалася до -6°C, що призвело до втрати до 90% урожаю на окремих плантаціях. Крім того, дощі в період дозрівання негативно позначилися на якості фруктів.

Директор агрофірми «Грін Технолоджі ЛТД» Дмитро Остапенко зазначив, що проблеми виникли не лише через погоду, а й через відсутність підтримки з боку держави. За його словами, садівники не мають належного захисту та ефективних механізмів компенсації збитків.

Щодо цін у роздрібних мережах, то в АТБ персики продають по 94,95 грн/кг зі знижкою, у Varus — по 109,90 грн/кг, а в Сільпо ціни стартують від 110 гривень за кілограм.

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Нагадаємо, також на початку тижня українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірки за ціною 30−50 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 16% вище, ніж на минулому тижні.

Позитивну цінову тенденцію виробники пояснюють помітним скороченням пропозиції огірка на ринку через несприятливі погодні умови.