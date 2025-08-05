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ТСН у соціальних мережах

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Прогноз урожаю овочевих і плодово-ягідних культур в Україні на 2025 рік

Через весняні приморозки та складні кліматичні умови Нацбанк знизив очікування щодо врожаю.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Овочі

Овочі / © Pixabay

За даними Національного банку України (НБУ), очікуваний врожай овочевих культур у 2025 році зменшено на 11,5% і тепер становитиме близько 7,6 мільйона тонн. Прогноз для плодово-ягідних культур також погіршено на 11,1% — до 1,8 мільйона тонн. Врожай картоплі прогнозується нижчим на 3,4%, що дорівнює 19,4 мільйона тонн.

Такі дані наводить аналітичний ресурс EastFruit.

У своєму оновленому Інфляційному звіті Нацбанк зазначає, що несприятливі погодні умови навесні 2025 року вплинули на врожаї. Зокрема, весняні заморозки вразили значні площі країни, завдаючи шкоди озимим культурам, а також плодово-ягідним і овочевим насадженням.

Водночас порівняно з минулим роком, за оцінками НБУ, загальний збір овочів у 2025 році зросте на 11,5% (приблизно на 0,8 млн тонн), а картоплі — на 10,7% (плюс 1,9 млн тонн), повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Натомість урожай плодово-ягідних культур очікується на 12,4% (або 0,2 млн тонн) меншим, ніж у 2024 році.

Крім того, Нацбанк погіршив прогноз врожаю овочів і плодово-ягідних культур на 2026 рік. Зокрема, прогноз овочів знизили на 9,1%, до 8,0 млн тонн, а плодово-ягідних — на 4,0%, до 1,9 млн тонн.

Водночас для картоплі очікування покращились — врожай у 2026 році може зрости на 0,7% і досягти 20 млн тонн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українцям доведеться у 2025 році витрати кошті на домашні заготовки й чи дешевше це вийде, аніж купувати вже готову продукцію у магазині.

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