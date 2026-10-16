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ТСН в социальных сетях

Голос Країни 2026

Голос Країни 2026

25 октября в 21:00 на канале "1+1 Украина" состоится грандиозная премьера вокального шоу "Голос країни". В обновленный состав тренеров вошли топовые украинские звезды: Тина Кароль, Наталья Могилевская, Артем Пивоваров и MONATIK. Неизменными ведущими остаются Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а бекстейдж будет вести Натали Солоник. Имена новых участников станут известны на "слепых прослушиваниях", однако уже рассекретили, что на шоу выступит актриса Елена Светлицкая и племянник певца Валерия Харчишина. В этом сезоне у "Голосу країни" и есть благотворительная составляющая. Проект будет собирать средства, чтобы помочь украинским защитникам восстановить слух.

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