Голос Країни 2026

25 жовтня о 21:00 на каналі "1+1 Україна" відбудеться грандіозна прем'єра вокального шоу "Голос країни". До оновленого складу тренерів увійшли топові українські зірки: Тіна Кароль, Наталія Могилевська, Артем Пивоваров та MONATIK. Незмінними ведучими лишаються Юрій Горбунов та Катерина Осадча, а бекстейдж вестиме Наталі Солонік. Імена нових учасників стануть відомі на "сліпих прослуховуваннях", однак вже розсекретили, що на шоу виступить акторка Олена Світлицька та племінник співака Валерія Харчишина. У цьому сезоні у "Голосі країни" й є благодійна складова. Проєкт збиратиме кошти, аби допомогти українським захисникам відновити слух.