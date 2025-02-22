Астрологический прогноз на 22 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для принятия важных решений – они окажутся единственно правильными.

Символ дня: медведь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый.

Счастливые камни дня: воздушный гроссуляр, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: зона подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, длятся долго, но их продолжительность можно сократить, если следовать всем рекомендациям лечащего врача

Питание дня: важно ограничить употребление жидкости – нельзя позволить ей превратиться в отеки.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам.

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать человеку, в какую сторону ему нужно свернуть на очередной жизненной "развилке".

Табу дня: нужно отказаться от любых поездок и путешествий.

Цитата дня: "Чем гениальнее ваш план, тем меньше человек будут с ним согласны" (Сунь Цзы).

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