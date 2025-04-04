Три знака, которым сегодня необходимо помалкивать

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Сегодня, 4 апреля, думать над своими словами звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них и вовсе необходимо помалкивать

Близнецы

Близнецы, как правило, высказываются кстати и по делу, однако сегодня они будут говорить много, но совершенно бестолково, а и, что немаловажно, во вред самим себе. В результате они могут договориться до того, что окружающие начнут их избегать. — лучше «закрыть» рот на замок.

Весы

Весы, славящиеся своим спокойствием и уравновешенностью, крайне редко страдают от болтливости, но сегодня может случиться ситуация, при которой они станут не в меру общительными и — наговорят кому-то из окружающих того, чего ни при каких условиях не должны были бы сказать.

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Козерог

Козерогов в этот день может подвести свойственное им упрямство, используя которое их могут вызвать на откровенный разговор. Велика опасность того, что в процессе беседы они в попытке доказать свою правоту выдадут все свои возможные — и невозможные — секреты

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