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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
2183
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит обращать внимания на бытовые мелочи

День, когда нами на равных управляют два начала — разум и интуиция, поэтому обращаться в случае необходимости нужно к каждому из них.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но, тем не менее, внутренний голос все-таки окажется более красноречивым. Но, чтобы его услышать, нужно сосредоточиться на требующем ответа вопросе, не обращая внимания на окружающие — прежде всего, бытовые — мелочи.

Сегодня, 12 июня, получить ответ на важный вопрос при помощи интуиции смогут представители все знаков Зодиака, но трем из них для этого очень важно не обращать внимания на бытовые мелочи.

Телец

Тельцы стараются не делать резких движений, и эта их привычка вполне вписывается в правила нынешнего дня: сегодня им не только можно, но и нужно позволить себе изрядную долю лени –это поможет представителям знака отвлечься от суеты и сосредоточиться на более важных для них вещах.

Рак

Ракам, которые каждую свободную минуту посвящают наведению порядка, уюта и красоты в своем доме, придется признать, что эти — хоть и значимые для них — мелочи не позволяют им увидеть более серьезные — и глобальные — вещи, поэтому, возможно, имеет смысл на время отвлечься от мелочей.

Дева

Девы, одна из сильных сторон которых — мощные аналитические способности, учитывают любые нюансы происходящего — это дает им возможность получить его полную, а не частичную картину. Сегодня предстаивтелям знака особенно важно учесть любые детали.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
2183
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