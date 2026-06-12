Астролог назвал знаки Зодиака, которым свойственен синдром отличника

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Но, когда все школы и университеты остались позади, мы с удивлением обнаружили, что они есть и в обычной жизни, а их стремление все сделать на максимальный балл не имеет отношения к получению знаний.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым свойственен синдром отличника.

Лев

Львы хотят во всем быть первыми, второе место для представителей этого знака, какой бы жизненной отрасли оно ни касалось, — не почетно, а оскорбительно. Неудивительно, что они делают все возможное и невозможное для того, чтобы не только преуспеть, но и опередить окружающих.

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Весы

Весы ценят безупречность и утонченность во всем, что их окружают, да и сами они в этом смысле — не исключение. Поэтому они не жалеют ни времени, ни усилий для того, чтобы все, что так или иначе с ними связано — на работе, дома, в отношениях с людьми — имело идеальный вид, и, как правило, им это удается.

Козерог

Козероги, как представители самого трудолюбивого знака Зодиака, очень дорожат своей деловой репутацией, поэтому любую свою работу они доводят до совершенства. В таком случае, по их глубокому убеждению, работодатели, получив качественно выполненное задание, не оставит их не только без зарплаты, но и без премий.

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