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Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким властивий синдром відмінника
У школі відмінники були в кожному класі, і особливого подиву в оточення саме їхнє існування не викликало.
Але, коли всі школи та університети залишилися позаду, ми зі здивуванням виявили, що вони є і в звичайному житті, а їхнє прагнення все зробити на максимальний бал не має стосунку до отримання знань.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким властивий синдром відмінника.
Лев
Леви хочуть у всьому бути першими, друге місце для представників цього знака, хоч би якої життєвої галузі воно стосувалося, — не почесне, а образливе. Не дивно, що вони роблять усе можливе й неможливе для того, щоб не лише досягти успіху, а й випередити тих, хто їх оточує.
Терези
Терези цінують бездоганність і витонченість у всьому, що їх оточує, та й самі вони в цьому сенсі — не виняток. Тож вони не шкодують ані часу, ані зусиль для того, аби все, що так чи інакше з ними пов’язано — на роботі, вдома, у стосунках із людьми — мало ідеальний вигляд, і зазвичай їм це вдається.
Козоріг
Козороги як представники найпрацьовитішого знака зодіаку дуже цінують свою ділову репутацію, тому будь-яку свою роботу вони доводять до досконалості. У такому разі, на їхнє глибоке переконання, роботодавці, отримавши якісно виконане завдання, не залишать їх не тільки без зарплати, а й без премій.
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