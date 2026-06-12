Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким властивий синдром відмінника

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Але, коли всі школи та університети залишилися позаду, ми зі здивуванням виявили, що вони є і в звичайному житті, а їхнє прагнення все зробити на максимальний бал не має стосунку до отримання знань.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким властивий синдром відмінника.

Лев

Леви хочуть у всьому бути першими, друге місце для представників цього знака, хоч би якої життєвої галузі воно стосувалося, — не почесне, а образливе. Не дивно, що вони роблять усе можливе й неможливе для того, щоб не лише досягти успіху, а й випередити тих, хто їх оточує.

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Терези

Терези цінують бездоганність і витонченість у всьому, що їх оточує, та й самі вони в цьому сенсі — не виняток. Тож вони не шкодують ані часу, ані зусиль для того, аби все, що так чи інакше з ними пов’язано — на роботі, вдома, у стосунках із людьми — мало ідеальний вигляд, і зазвичай їм це вдається.

Козоріг

Козороги як представники найпрацьовитішого знака зодіаку дуже цінують свою ділову репутацію, тому будь-яку свою роботу вони доводять до досконалості. У такому разі, на їхнє глибоке переконання, роботодавці, отримавши якісно виконане завдання, не залишать їх не тільки без зарплати, а й без премій.

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