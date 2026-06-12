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Нічні обстріли України, у світі зʼявився перший трильйонер: головні новини ночі 12 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 червня 2026 року:
У Польщі почали збирати гроші, щоб викупити автобуси для Вінниці Читати далі –>
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі на Сумщині: є загибла Читати далі –>
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