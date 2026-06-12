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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
956
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, у світі зʼявився перший трильйонер: головні новини ночі 12 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 червня 2026 року:

  • У Польщі почали збирати гроші, щоб викупити автобуси для Вінниці Читати далі –>

  • Росія вдарила по цивільній інфраструктурі на Сумщині: є загибла Читати далі –>

  • Історичний рекорд: у світі вперше з’явився офіційний доларовий трильйонер Читати далі –>

  • Великий обласний центр атакували дрони: є поранені Читати далі –>

  • «Це лише спекуляції»: Іран заперечив прорив у переговорах зі США Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
956
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