Модель з Панами у леопардових лосинах похизувалася пишними сідницями

Грейсі Бон

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Модель plus-size з Панами Грейсі Бон поділилася в Instagram новим знімком, який не залишився без уваги її шанувальників.

На світлині красуня позує боком до камери у домашній обстановці серед рожевих повітряних кульок. Одягнена вона в обтислий комплект із леопардовим принтом, що складався з кроптопа з довгими рукавами і лосин з завищеною талією. Вбрання щільно облягало її фігуру, тож Бон з радістю похизувалася своєю пишною п’ятою точкою.

Грейсі Бон

Образ Грейсі доповнила довгим манікюром з декором та гламурним макіяжем з пишними віями і коричневою помадою. Волосся вона уклала його м’якими хвилями і кілька пасом прив’язала до стрічок від рожевих кульок, що додало кадру грайливого настрою.

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У підписі до фото модель пожартувала іспанською мовою: «Справжні кульки», натякаючи на свою фігуру та рожеві повітряні кулі навколо неї.

Нагадаємо, Грейсі Бон у яскравому бікіні позасмагала біля басейну.

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