ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Модель з Панами у леопардових лосинах похизувалася пишними сідницями

Грейсі Бон виклала світлину в обтислому вбранні з анімалістичним принтом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Модель plus-size з Панами Грейсі Бон поділилася в Instagram новим знімком, який не залишився без уваги її шанувальників.

На світлині красуня позує боком до камери у домашній обстановці серед рожевих повітряних кульок. Одягнена вона в обтислий комплект із леопардовим принтом, що складався з кроптопа з довгими рукавами і лосин з завищеною талією. Вбрання щільно облягало її фігуру, тож Бон з радістю похизувалася своєю пишною п’ятою точкою.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Образ Грейсі доповнила довгим манікюром з декором та гламурним макіяжем з пишними віями і коричневою помадою. Волосся вона уклала його м’якими хвилями і кілька пасом прив’язала до стрічок від рожевих кульок, що додало кадру грайливого настрою.

У підписі до фото модель пожартувала іспанською мовою: «Справжні кульки», натякаючи на свою фігуру та рожеві повітряні кулі навколо неї.

Нагадаємо, Грейсі Бон у яскравому бікіні позасмагала біля басейну.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie