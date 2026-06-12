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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 12 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

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Смарагд

Смарагд / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день не можна витрачати на професійну і побутову рутину, оскільки це час для духовних пошуків і морального оновлення.

Символ дня: жезл.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: смарагд, адуляр, прозорий аметист.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: причиною хвороб, що з’явилися цього дня, можуть стати стреси, тому важливо скидати напруженість. Імовірні проблеми з лімфатичною системою, що призведе до порушення рідинного обміну в організмі: імовірне збільшення лімфовузлів і набряки.

Харчування дня: харчування має бути помірним, під забороною — картопля і цитрусові.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вважається, що цього дня вона відкриє перед людиною двері в щасливе майбутнє.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур’янами та знищувати шкідників.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують цілющу й очищувальну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, є віщими — вони збуваються найближчим часом.

Табу дня: необхідно уникати спілкування з неадекватними й агресивними людьми.

Цитата дня: «Любов — це енергія життя» (Роберт Браунінг).

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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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