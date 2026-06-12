«Хочется вернуться в Украину каждый божий день, но что дальше…»: украинка в Германии записала нашумевшее видео

Украинка Галина Германюк опубликовала в соцсети видео о том, как мечтает вернуться с Германии / © ТСН

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Украинка Галина Германюк, которая на днях опубликовала в соцсети видео, которое получило огласку и в котором она рассказала о намерениях вернуться из Германии из-за того, что не выдерживает шикарных зарубежных условий, которая рассказала о том, что стабильно нет мечты в другой стране, более подробно рассказала о своей ситуации в комментарии для ТСН.ua.

«Когда пользователи соцсетей смотрели мое видео, то, вероятно, не досмотрели его до конца, до последних секунд. Я рассказала о том, что у меня такие намерения есть и я каждый день об этом думаю, но я не возвращаюсь по определенным причинам. Здесь, в Германии, у меня есть работа, здесь учится мой ребенок, здесь мой муж, который здесь был годами до войны. Это актуальная тема, но я не вернулась в Украину», — говорит Галина.

И продолжает: «Хочется вернуться каждый божий день, но получится или нет — не знаю. Но очень хочется. С другой стороны — вернешься и что дальше… Почему хочется вернуться? Люди со стороны могут сказать, что у меня здесь есть бизнес, ты зарабатываешь, все более или менее стабильно, ребенок учится, муж на работе. Но я не ощущаю жизни. Ты будто все делаешь на автомате и просыпаешься с мыслями о доме в Украине. В Украине у меня были мечты, мы строили дом, хотела тихо и спокойно там жить, потому как там чувствовалась свобода. Была мечта о том, что будем собираться большой семьей… А здесь мечтаю о том, чтобы насчитали меньше налогов. Есть ощущение, что ты под очень жестким наблюдением. Я уже молчу о том, что когда возвращаешься домой, нужно заглянуть в почтовый ящик. Это стресс, потому что там может быть, например, письмо о каком-либо штрафе. Хотя я являюсь законопослушным человеком. Неприятное письмо можно получить, даже если у тебя будет долг в 3 евро».

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36-летняя Галина Германюк рассказала о сложностях в Германии. Скриншот со страницы Г.Германюк в соцсети.

О своей семье Галина рассказывает так: «Мне 36 лет, я владелица небольшого салона красоты, у меня работают украинские мастера. Когда я жила в Украине, в Винницкой области, то мой муж был на заработках за границей. До полномасштабной войны он находился в Германии. Когда началась война, логичным было то, что я с ребенком приехала к нему».

Галина Германюк уехала в Германию, где начала собственное дело. Фото предоставлено Г.Германюк.

К этому она добавляет, что после публикования видео о своих намерениях, пост прокомментировали многие люди.

«Мнения людей разделились. Те, кто попробовали жить за границей, особенно в Германии, написали, что понимают меня и что сами хотят вернуться домой. А те, кто этого всего не знают, написали, мол, мы здесь понаполучали денег. А на самом деле я начала работать, потом открыла свой бизнес. Меня здесь государство не тянуло, я не была здесь „социальщицей“. Некоторые из пользователей приписали мне наличие квартиры в Киеве, которую я сдаю. На самом деле такой квартиры у меня нет. Те, кто не побывал здесь, они меня не поймут, они считают, что мы живем в шоколаде. У меня половина клиентов — украинцы. Почти все они хотят домой», — говорит Галина.

По ее убеждению, чтобы добиться успеха в Германии, нужно иметь жесткий и напористый характер.

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«Когда я задумывалась над тем, чтобы открыть здесь свое дело, абсолютно все мне говорили, что это будет очень тяжело. Но я выяснила, что здесь не развита бьюти-сфера. Я ходила по салонам, посмотрела на недостатки и все-таки решила открыть свой салон. Люди увидели наш уровень качества и теперь клиенты приходят ко мне. Им нравится, например, то, что для каждого клиента одноразовый инструмент. И я вам скажу так — бизнес пошел. Да, очень высокие налоги. Чем больше зарабатываешь — тем больше платишь налогов. Иногда хочется опустить руки, но других вариантов нет. Разве что идти на завод», — резюмирует Галина Германюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинка объяснила, почему решила вернуться из Германии, несмотря на стабильность. Блогер Галина в TikTok откровенно рассказала об «обратной стороне» европейской стабильности, высоких налогах и душевной боли, которые заставили ее задуматься над возвращением в Украину несмотря на необходимость начинать все с нуля.

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