Анастасия Покрещук удаляет филеры с лица

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Украинка с крупнейшими скулами в мире — Анастасия Покрещук, решила показать, как избавляется от филлеров из лица. Этот процесс длится уже около месяца, и женщина активно избавляется от филлеров со своего лица.

Об этом стало известно из Instagram звезды.

Украинка с самыми большими скулами в мире показала, как от них избавляется

Под видео, которое опубликовала блогер из кабинета косметолога, подписчики решили, что никакого эффекта нет.

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Анастасия решила избавиться от своих самых больших в мире скул, ведь хочет сделать подтяжку лица. С филлерами в скулах это будет невозможным. Женщина начала посещать косметолога, чтобы постепенно выводить филлер из лица и делать необходимые процедуры, чтобы кожа на лице не обвисла.

Украинка решила демонстрировать этот процесс на своей странице в Instagram. Женщина подписала свое видео фразой: «Максимально комплексный подход».

В комментариях на нее набросились подписчики с утверждениями, что в течение месяца ничего не изменилось. Но есть и люди, которые говорят, что изменения заметны, хотя и минимальны.

«Сколько ходит, ходит, а изменений нет».

«Сколько процедур, а толку нет. Бедная кожа. Когда это все похудеет, будут как у мастифа складки».

«Изменений нет. Я не понимаю, что там исчезает. И, вероятно, не одна я это вижу».

«Проделано очень много работы. Процесс, конечно, будет долгим. Изменения очень минимальны. Терпения вам в достижении желаемых результатов. То, что решила убрать, поддерживаю. Всегда за естественность».

«Не могу дождаться, чтобы увидеть после. Думаю, ты была так красива до всех этих процедур с лицом и телом».

Также блогер рассказала, что 11 июня у нее было растворение скул. После растворения скулы заклеили специальными тейпами, чтобы не было отеков. После растворения филеров лицо очень отекло и визуально вернулось к результату «до» всех процедур.

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Анастасия добавила, что она видит результат процедур, ведь каждый день наблюдает за всеми своими изменениями.

Почему блогер решилась на удаление филлеров

Напомним, блогер Анастасия Покрещук, которая прославилась благодаря самым большим в мире скулам, решила от них избавиться. По словам звезды Сети, такой внешний вид был лишь образом, который ей нравился, но сейчас она планирует сделать подтяжку лица. Выполнить эту пластическую операцию с нынешними скулами невозможно.

Анастасия заверила, что это решение было прогнозируемым, поскольку она всегда знала, что с возрастом прибегнет к подтяжке и будет вынуждена растворить филлеры.

Возвращать старые скулы блогер не планирует. Она готовится к совершенно новому образу, ведь не является поклонницей натурального старения и стремится к кардинальным изменениям во внешности.

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