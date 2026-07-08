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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

В шоколадном платье с кожаным лифом: беременная Энн Хэтэуэй сияла на премьере «Одиссеи» в Париже

После объявления о третьей беременности 43-летняя актриса все чаще выбирает элегантные наряды, которые красиво подчеркивают ее округлый живот.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй посетила премьеру фильма Кристофера Нолана «Одиссея» в Париже, в котором она сыграла роль жены Одиссея — Пенелопы.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

На мероприятии беременная актриса появилась в кастомном элегантном платье насыщенного шоколадного оттенка длины макси от модного дома Louis Vuitton, которое подчеркнуло ее округлый живот. Наряд состоял из кожаного лифа с рюшами на вырезе и плиссированной юбки с завышенной талией и шлейфом.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Звезда была обута в атласные шоколадные босоножки на высокой платформах и каблуках.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Хэтэуэй украсила шею золотым колье-чокером с большим синим камнем в центре и мелкими бриллиантами, уши — массивными серьгами, а руки — золотыми кольцами с синими и белыми камнями.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

У Энн была романтичная длинная прическа с локонами, макияж в теплых коричнево-бронзовых оттенках и темный маникюр.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

О фильме:

В основе сюжета фильма «Одиссея» лежит десятилетнее путешествие царя Итаки Одиссея домой после окончания Троянской войны. На своем пути герой встречает мифических существ, переживает опасные приключения и проходит испытания, пытаясь вернуться к жене Пенелопе и сыну Телемаху.

Фильм выходит в украинский прокат 16 июля.

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Дата публикации
Количество просмотров
15
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