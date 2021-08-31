Разные планшеты для разных целей

Планшетные компьютеры – один из наиболее востребованных типов мобильных устройств, которые хоть и уступают смартфонам по числу владельцев, ежедневно продаются в многомилионном тираже.

Планшет – это общее название для большого ассортимента устройств, похожий внешне и по функционалу. Однако при детальном рассмотрении окажется, что тот или иной планшет лучше подходит тем или иным целям.

Планшет для игр

Скажем откровенно, даже мощные смартфоны не совсем подходят для современных мобильных игр. Дело в том, что у них относительно небольшой сенсорный экран, да и в плане «железа» среднестатистический смартфон может уступать флагманской модели игрового планшета. Выбирая модель для игр, рекомендуем обратить внимание на объем оперативной памяти, а также параметры процессора, который может брать на себя функции и графического процессора. Как правило, игровые планшеты стоят дороже остальных, так как в них устанавливают самое быстрое и производительное оборудование среди всего модельного ряда.

Планшет для учебы

Это антипод игровому планшету, хотя большинство игр должны запускаться и на нем. Основное требование к «учебным планшетам» заключается в наличии актуального программного обеспечения и операционной системы, которая поддерживает новейшие офисные и другие программы. Желательно, чтобы памяти в таком планшете тоже было побольше, но рекомендуем периодически делать облачные копии всех важных файлов, хранящихся на жестком диске устройства.

Планшет для работы

Как и планшет для учебы, планшет для работы должен уметь работать с последними версиями приложений, поэтому сразу обращайте внимание на ОС. В зависимости от используемых программ, в каком-то случае лучше выбрать iOS, а в каком-то Android. Есть планшеты и на Windows-оболочке, что упрощает обмен файлами и программами с десктопными устройствами. Если вы планируете много работать с текстом, выбирайте планшет с возможностью подсоединения клавиатуры и мыши. Так планшет трансформируется почти в полноценный ноутбук.

Для фильмов

Для фильмов основным требованием является наличие большого экрана. Некоторые модели планшетов комплектуются дисплеем размером более 13 дюймов. Также обратите внимание на тип матрицы, цветопередачу, контрастность, плотность пикселей и максимальное разрешение. И не забудьте приобрести подставку, чтобы комфортно ставить планшет на стол или кровать во время просмотра сериалов и фильмов.

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