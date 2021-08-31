Бренд "Черниговское" представляет проект "Украине. С любовью"

"Черниговское", которое входит в портфель брендов компании AB InBev Efes Украина, вместе с MullenLowe Adventa создало проект "Украине. С любовью" для того, чтобы поздравить нашу страну самыми искренними словами, которые действительно идут от сердца украинцев.

Обычно с Днем Независимости приветствуют представители власти, политики. На этот раз "Черниговское" решило отдать все свое эфирное время украинцам, чтобы прозвучали их голоса, чтобы они признались в любви своей стране настоящими, непрописанными словами, без сценариев.

В рамках проекта "Украине. С любовью" команды "Черниговское" и MullenLowe Adventa объехали Украину с севера на юг и с востока на запад, проехав более три тысячи километров. Команда зафиксировала тысячи и тысячи слов, сняла часы материала и сотни фото, которые легли в основу кампании. Все материалы проекта – это причины, которые вдохновляют любить свою страну, непридуманные, искренние слова от настоящих украинцев.

"За то, что она мужественная и настоящая", "за то, что здесь можно чувствовать себя свободно", "за хороший, классный, острый юмор", "за смех, которого я не слышала больше нигде", "за глубокие оттенки искусства и языка", "за то, что это мое место силы", – среди множества причин такие звучали в ответ.

"Черниговское" – это бренд, который созданный для украинцев. Он разделяет их ценности и жизненные принципы. Поэтому ко Дню Независимости Украины мы решили дать людям возможность сказать, что они любят Украину громко и на всю страну, отдав наше эфирное время. К нашей акции могут присоединиться все желающие – "Украина. С любовью", – комментирует Анна Руденко, директор по маркетингу компании AB InBev Efes Украина.

Присоединиться к проекту, посмотреть все обращения украинцев, почитать их слова и оставить свои можно на сайте whyloveukraine.com.ua, где бренд собирает все ответы на вопрос "За что вы любите Украину?". Одного дня недостаточно для того, чтобы передать любовь к Украине, поэтому акция продлится с 14 августа по 19 сентября 2021 включительно.

Напомним, что недавно бренд "Черниговское" выступил официальным спонсором Сорочинской ярмарки, посвященной 30-й годовщине Независимости Украины.

AB InBev Efes Украина – один из лидеров украинского пивоваренного рынка, который является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Украина имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов состоит из ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старый Мельник из Бочки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Boddingtons Pub Ale, "Черниговское", "Рогань", "Янтарь", кваса "Село и люди", сидра "Де Сад".

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