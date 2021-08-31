Кузьмин также отметил, что "Медведчук будет однозначно оправдан, а ЕСПЧ неизбежно примет решение в его пользу".

Подозреваемому в государственной измене нардепу от прокремлевской ОПЗЖ Виктору Медведчуку продлили домашний арест на два месяца.

Об этом во вторник, 31 августа, в Telegram сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

"Сегодня в 17:30 Медведчуку вручили новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца. Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, поскольку прокурор считает, что он, Медведчук, может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить", — написал Кузьмин.

Кузьмин также отметил, что "Медведчук будет однозначно оправдан, а ЕСПЧ неизбежно примет решение в его пользу".

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