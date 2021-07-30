Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

Медведчук будет находиться под домашним арестом как минимум до 7 сентября.

Апелляционный суд Киева оставил народного депутата от "Оппозиционного платформы — За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Соответствующее решение коллегия судей вынесла 30 июля.

"Постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 9 июля оставили без изменения, апелляционную жалобу защитников... оставить без удовлетворения", — говорится в резолютивной части решения.

Лидер ОПЗЖ должен сидеть под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября — меру пресечения ему продлил Печерский суд столицы еще три недели назад.

Как сообщалось, 11 мая подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму Виктора Медведчука и его однопартийцу Тарасу Козаку подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Речь идет о договоренностях Медведчука с представителями российского правительства о перерегистрации в оккупированном Крыму предприятия по добыче полезных ископаемых. Утверждают, что кум Путина передавал России информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины из-за своего соратника Тараса Козака.

13 мая в Печерском суде Киева Медведчуку избрали меру пресечения: отправили под домашний арест. На следующий день на нардепа от фракции "ОПЗЖ" надели браслет.

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