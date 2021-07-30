Суд будет рассматривать апелляцию Медведчука об отмене продления домашнего ареста

Медведчук сегодня снова попытается обжаловать арест.

Апелляцию на меру пресечения депутату от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука сегодня, 30 июля, должен рассмотреть апелляционный суд Киева.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Лидер ОПЗЖ должен сидеть под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября — мера пресечения ему продлил Печерский суд столицы еще три недели назад. Слушание тогда продолжалось 13 часов и адвокаты Медведчука всячески его затягивали.

Их жалобу на продление ареста столичный Апелляционный суд должен был рассмотреть 20 июля, однако заседание перенесли на сегодня.

По состоянию на 10:30, по информации СМИ, Виктор Медведчук прибыл в суд для рассмотрения апелляции на избрание ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. К этому времени Апелляционный суд должен был ознакомиться с 12 томами дела.

Как сообщалось, 11 мая подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Речь идет о договоренностях Медведчука с представителями российского правительства о перерегистрации в оккупированном Крыму предприятия по добыче полезных ископаемых. Утверждают, что кум Путина передавал России информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины из-за своего соратника Тараса Козака.

13 мая в Печерском суде Киева Медведчуку избрали меру пресечения: отправили под домашний арест. На следующий день на нардепа от фракции "ОПЗЖ" надели браслет.

Новости Украины: сегодня, 30 июля, суд должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения Медведчуку

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