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Суд будет рассматривать апелляцию Медведчука об отмене продления домашнего ареста

Суд будет рассматривать апелляцию Медведчука об отмене продления домашнего ареста

УНІАН

Медведчук сегодня снова попытается обжаловать арест.

Апелляцию на меру пресечения депутату от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука сегодня, 30 июля, должен рассмотреть апелляционный суд Киева.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Лидер ОПЗЖ должен сидеть под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября — мера пресечения ему продлил Печерский суд столицы еще три недели назад. Слушание тогда продолжалось 13 часов и адвокаты Медведчука всячески его затягивали.

Их жалобу на продление ареста столичный Апелляционный суд должен был рассмотреть 20 июля, однако заседание перенесли на сегодня.

По состоянию на 10:30, по информации СМИ, Виктор Медведчук прибыл в суд для рассмотрения апелляции на избрание ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. К этому времени Апелляционный суд должен был ознакомиться с 12 томами дела.

Как сообщалось, 11 мая подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Речь идет о договоренностях Медведчука с представителями российского правительства о перерегистрации в оккупированном Крыму предприятия по добыче полезных ископаемых. Утверждают, что кум Путина передавал России информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины из-за своего соратника Тараса Козака.

13 мая в Печерском суде Киева Медведчуку избрали меру пресечения: отправили под домашний арест. На следующий день на нардепа от фракции "ОПЗЖ" надели браслет.

Новости Украины: сегодня, 30 июля, суд должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения Медведчуку

Новости Украины: сегодня, 30 июля, суд должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения Медведчуку

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