Чемпионат Европы по eFootball PES 2021 состоится в Кривом Роге

Чемпионат Европы по eFootball PES 2021 состоится в Кривом Роге

Киберфутбольный чемпионат Европы пройдет в городе Кривой Рог с 20 по 25 августа.

Федерация киберспорта Украины (UESF) сообщила, что 20–25 августа в городе Кривой Рог состоится второй турнир в рамках European Nations Cup. Ежегодное соревнование под эгидой Европейской федерации киберспорта (EEF) состоится по дисциплине eFootball PES 2021. В нем примут участие национальные сборные из 12 стран Европы. Призовой фонд составит $5 тыс.

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Событие организовывает EEF при поддержке Международной киберспортивной федерации (IESF), а локальными организаторами выступают UESF и Украинская ассоциация электронного футбола (УАЭФ). Чемпионат состоится под патронатом Офиса Президента Украины и Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На турнире выступят киберфутболисты, прошедшие отбор национальных киберспортивных федераций своих стран. Участие примут сборные Азербайджана, Хорватии, Чехии, Венгрии, Македонии, Черногории, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Турции и Украины.

Глава правления UESF Иван Данишевский отметил:

"Мы уверены, что Украина станет одной из ведущих площадок Европы для проведения различных международных соревнований. У нас есть современная инфраструктура, квалифицированные кадры и долгая киберспортивная история".

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