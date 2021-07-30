Почти сравняли с землей: из-за мощных торнадо в США пострадали люди

Более 8 тысяч домов после непогоды остались без света.
Два мощных торнадо пронеслись американским штатом Пенсильвания и почти сравняли его с землей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Из-за стихии пострадали по меньшей мере 5 человек. Более восемь тысяч домов после непогоды остались без света.
Вихри успели нанести большой вред и инфраструктуре. Сорвали кровли десятков домов, а от некоторых конструкций вообще остались одни щепки, попереворачивали автомобиля. Более 8000 домов после непогоды остались без света.