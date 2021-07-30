Легенда "Манчестер Юнайтед" Руни поставил точку в скандале с полуголыми девушками

Бывшая звезда "красных дьяволов" извинился, признав свою ошибку.

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни, который сейчас работает главным тренером "Дерби Каунти", извинился за фото с полуголыми девушками. Ранее пикантные снимки попали в Сеть и вызвали громкий скандал.

35-летний англичанин признал свою ошибку и заявил, что хочет оставить этот эпизод позади.

"Я сделал ошибку, поехав на частную вечеринку с двумя друзьями. Я бы хотел попросить прощения у своей семьи, у клуба за изображения, которые распространялись в прессе, и оставить этот этап позади.

Я благодарен "Дерби Каунти" за возможность вернуть клуб на тот уровень, который он заслуживает, и сделаю для этого все возможное. Я с нетерпением жду возможности двигаться вперед и готовиться к следующей игре в воскресенье", - сказал Руни в комментарии Sky Sports News.

После того, как фото слили в Сеть, Руни обратился в полицию из-за шантажа. Он заявил, что девушки без разрешения фотографировали его, когда он спал. Правоохранительные органы начали расследование инцидента, но потом сообщили, что не будут принимать меры касательно жалобы Уэйна.

Отметим, что Руни и его жена Колин с 2008 года состоят в браке. Пара воспитывает четверых детей.

Руни завершил карьеру в начале 2021 года. В общем форвард провел на клубном уровне 571 поединок, забил 237 голов.

в начале 2021 года. В общем форвард провел на клубном уровне 571 поединок, забил 237 голов. Он пять раз выигрывал АПЛ с "Манчестер Юнайтед", по разу побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также завоевал ряд других трофеев на внутренней арене.

Также в активе Руни 120 матчей за национальную команду Англии, в которых он отличился 53 мячами.

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