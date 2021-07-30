Бритни Спирс потрясла обнаженной грудью в откровенном видео

Артистка с каждым днем протестует все больше против диктатуры отца.

Американская певица Бритни Спирс, которая неделю назад обнажила грудь в знак протеста и ошеломила фанатов, сделала это снова.

На странице в Instagram 39-летняя исполнительница разместила короткое видео, в котором предстает топлесс, а грудь прикрывает руками. Фаны отметили, что это явно протест Бритни против диктатуры ее отца Джейми Спирса, под опекунством которого она находится уже 13 лет.

Правда, фанаты не до конца понимают, что именно звезда хочет этим сказать:

Акт восстания, акт свободы! Свободная Бритни, освободи свою внутреннюю красоту зверя

Я чувствую, что это публикует кто-то другой

Мы тебя слышим, видим, поддерживаем

Хочу, чтобы Бритни была свободна! Но что она хочет именно этим нам сказать?

Напомним, в течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Летом 2020-го поклонники стали замечать странные публикации в ее фотоблоге и решили, что она подает сигналы с просьбой спасти ее. Тогда фаны восстановили движение #FreeBritney, которое начали еще в 2009-м.

В июне этого года в суде звезда шокировала, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, ее якобы заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее. Впрочем, несмотря на жуткие подробности жизни под опекой отца, в начале июля Спирс проиграла в суде и осталась под его опекунством.

Недавно поп-звезде разрешили самостоятельно нанять адвоката. Теперь дела в суде певицы будет защищать известный звездный адвокат Мэтью Розенгарт. Он заявил, что будет работать "агрессивно и быстро ", чтобы освободить Спирс из-под опекунства Джейми Спирса.

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