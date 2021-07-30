Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 июля 2021 рассказывает, что Девам стоит остерегаться скрытого, а у Тельцов впереди новые открытия.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Королева жезлов"
Продемонстрируйте внутреннюю энергию снаружи. В отношениях попробуйте что-то новое. На работе — уверенно двигайтесь вперед.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди новые открытия. Выберите одну цель в ваших отношениях. В решении рабочих вопросов ищите единомышленников.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка кубков"
Возможна горечь потери. В отношениях будет больно. На работе спрячьте свое сердце от врагов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас окружают проблемы. В любви вам могут разбить сердце. На работе будет трудно, поэтому ищите запасной вариант.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Дьявол"
Впереди — очень много соблазнов. В отношениях решайте, стоит ли им поддаться. В движении по карьерной лестнице соблазна могут стать препятствиями.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Луна"
Скрытое годами может выйти на поверхность. В отношениях бойтесь комплексов. Дойти осторожно на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Звезда"
Дела улучшаются. В отношениях двигайтесь вместе к общей цели. На работе запланируйте что-то новое.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди — новые победы. В любви счастье заполнит вас. Проявите профессионализм на работе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж кубков"
Раскройте ваше сердце. Добавьте больше эмоций в отношениях. На работе прислушайтесь к интуиции.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Ищите баланс. В отношениях уравновесит ваши эмоции и рациональность. В рабочих вопросах ищите золотую середину.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка жезлов"
Вы сами создаете себе проблемы. Не провоцируйте ссоры со второй половиной. В рабочих моментах возможные конфликты.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Король кубков"
Слушайте себя. В отношениях прислушайтесь к внутреннему голосу, а на работе стоит прислушаться к интуиции.
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