Урожай манго в Египте — под угрозой, цена на них уже подскочила в полтора раза

Урожай манго в Египте — под угрозой, цена на них уже подскочила в полтора раза

Фруктовые деревья поражает черный грибок.

Урожай манго в Египте — под угрозой из-за черного грибка, поражающего деревья.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 июля.

Новости мира: в Египте из-за черного грибка урожай манго - под угрозой

По словам фермеров, в этом году они потеряли уже половину ожидаемых фруктов. Говорят, болезнь прогрессирует за сильной жары и высокой влажности. А это, по мнению местных чиновников, может быть связано с глобальным изменением климата. Манго в Египте очень популярны и среди местных, и среди туристов. Цена на них уже подскочила в полтора раза.

Напомним:

Кофе арабика продолжает дорожать на фоне заморозков в Бразилии, которая является одним из ее главных поставщиков в мире. После скачка на прошлой неделе на 20% в понедельник, 26 июля, цены выросли еще на 10%.

на фоне заморозков в Бразилии, которая является одним из ее главных поставщиков в мире. После скачка на прошлой неделе на 20% в понедельник, 26 июля, цены выросли еще на 10%. А из-за ливней, которые накрыли большинство территорий Украины в июле, урожай картофеля испортился, а местами начал гнить прямо на полях — поэтому фермеры вынуждены снижать цены на картофель.

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