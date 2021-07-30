Народные приметы, обряды и обычаи 30 июля

Ночная роса не иссякает — будет дождь.
30 июля церковь и верующие чтят память великомученицы Марины (Маргариты) и перенесения мощей преподобного Лазаря Галисийского.
30 июля: церковный праздник
Марина — женское личное имя. Происходит от латинского слова marina — "морская" (форма женского рода от marinus). Это имя является аналогом редкого древнеримского мужского имени Марин.
На Русь это имя пришло после принятия христианства (как и другие имена неславянского происхождения). В 988 году каждый восточный славянин получал от священника крестильное имя. Крестильные имена соответствовали именам святых. К нам они пришли из Византии через Болгарию, где христианство было принято еще раньше, в 865 году.
Святой покровительницей этого имени считается великомученица Марина. Несмотря на то, что ее отец был язычником, она тайно крестилась и отказалась выйти замуж за епарха (правителя). За это от нее отрекся отец, а сама великомученица была подвергнута пыткам и казнен.
30 июля: народные обычаи
Ранее этот день в народе назывался Марина, Марина с Лазарем, Маринин день, Марина Лазарева.
Огненная Марина — в славянской мифологии — это богиня огня, которая оказывает помощь и советы богу грома Перуну. Это божество среди южных славян, и там, как правило, считается сестрой бога грома.
В этот день крестьяне с особым вниманием следили за небом и простили их о даровании дождей и спасения полей от молнии.
30 июля: что категорически запрещено делать
- смотреть на метеоритный поток;
- заниматься тяжелым трудом;
- делать ремонт;
- повышать голос на детей.
30 июля: что стоит сделать
Употреблять блюда из рыбы.
30 июля: украинские народные приметы
- Если после кратковременного дождя появится радуга, раскрашивая небо с севера на юг, и красный цвет яркий — на непогоду.
- Чем зеленее радуга, тем гуще будет дождь.
- Вода в реке пенится за день жди дождя, чернеет — будет буря.
- Ночная роса не иссякает — будет гроза; что большая роса, то жаркий день.
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